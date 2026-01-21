La trattativa tra la Juventus e il Crystal Palace per Mateta si complica, con le parti ancora distanti da un accordo. Nel frattempo, Ottolini ha deciso di puntare su un piano B, in attesa di sviluppi. Le ultime notizie indicano una situazione in evoluzione, con i club che valutano diverse opzioni per il reparto offensivo. La situazione resta da seguire attentamente nelle prossime settimane.

Mateta Juve, la trattativa si complica sempre di più: accordo non trovato con il Crystal Palace. Ottolini valuta l’altro profilo. Quella che doveva essere una fase interlocutoria si è trasformata improvvisamente in un vero e proprio spartiacque per le strategie bianconere. Secondo Tuttosport, il sogno di portare a Torino Jean-Philippe Mateta sembra destinato a infrangersi contro il muro eretto dal Crystal Palace. Il nodo insormontabile non riguarda la valutazione complessiva del cartellino, bensì la formula di pagamento: il club londinese necessita tassativamente di liquidità immediata da iscrivere nel bilancio corrente, mentre la proposta della Juventus basata su pagamenti differiti e condizionati alla qualificazione europea è stata respinta al mittente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta Juve, trattativa sempre più complicata: non c’è l’accordo tra club. Ottolini vira sul piano B. Le ultime

Sorloth Juve, la pista per il norvegese si fa sempre più complicata: un club sembra pronto ad accontentare l’Atletico. Le ultimeLa trattativa per Sorloth e la Juventus si fa complessa, con il Fenerbahçe che sembra pronto a offrire 30 milioni di euro per il giocatore.

En-Nesyri Juve, quotazioni in ascesa: il piano B a Mateta può diventare una pista sempre più concreta per l’attacco di Spalletti. UltimeEn-Nesyri si avvicina alla Juventus come possibile alternativa a Mateta, in vista della prossima campagna di mercato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La Juve vuole un attaccante della Premier League; Juve, servono i gol: si scalda la pista Mateta. Ma Comolli ha due alternative...; Calciomercato, la Juve ha scelto Mateta e pensa anche a Maldini. La Premier su Lucca; Mateta, ora la Juve ha fretta: Comolli vuole evitare la telenovela.

Juve-Mateta si complica: Comolli pronto a virare su En-NesyriLe richieste del Crystal Palace e degli agenti del calciatore starebbero spingendo la Juve a cambiare obiettivo per l'attacco ... it.blastingnews.com

Juve al corrente dell’interesse dell’Aston Villa per Mateta. Oggi nuovi contatti tra il club inglese e l’entourage del francese: le ultime novitàFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, ma nelle ultime ore si è inserito l'Aston ... tuttojuve.com

#Juve- #Mateta, il famoso “muro” e la ricostruzione. Le ultime su #EnNesyri x.com

Attenta #Juve Su #Mateta anche l'#AstonVilla facebook