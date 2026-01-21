Jean-Philippe Mateta ha annunciato al Crystal Palace la volontà di trasferirsi durante questa finestra di mercato. La sua richiesta di cessione ha attirato l'interesse di Juventus e Aston Villa, entrambe pronte a valutare una possibile trattativa. Restano da definire i dettagli tra le parti coinvolte, mentre il futuro dell’attaccante francese si definisce in queste settimane.

Jean-Philippe Mateta ha comunicato al Crystal Palace la volontà di cambiare aria già in questa sessione di mercato. La decisione del centravanti francese è maturata nelle ultime ore e apre ora una fase di valutazioni interne al club inglese, chiamato a scegliere se accontentare il giocatore o rinviare ogni discorso. Sul tavolo restano più opzioni. La Juventus segue da tempo il profilo dell’attaccante e mantiene contatti attivi, ma nelle ultime ore si è registrato anche l’inserimento dell’ Aston Villa, pronta a capire margini e condizioni dell’operazione. La palla passa ora al Palace, che dovrà decidere strategia e tempistiche. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mateta chiede la cessione: Juve e Aston Villa in corsa

Mateta Aston Villa, il club inglese si inserisce nella corsa per l’attaccante. Pronta la sfida alla Juve. Le ultimissimeMateta, attaccante dell'Aston Villa, è entrato nel mirino di diversi club europei, tra cui la Juventus.

Mateta, spunta anche l'Aston Villa. La Juve vira su En-NesyriNel consueto approfondimento di Super Blitz, il nostro programma quotidiano dedicato alle ultime novità di calciomercato, analizzamo le trattative in corso per l’attacco della Juventus.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Mateta, no alla prima offerta ma la Juve non molla: quanto chiede il Crystal Palace; Juve, nuovi contatti per Mateta: quanto chiede il Crystal Palace; Il piano della Juventus per l'attaccante a gennaio: Mateta resta il primo obiettivo, En-Nesyri è l'alternativa al francese; Juventus, Maldini con Mateta: è il piano B se non arriva Chiesa.

Juventus, svolta sul mercato: Mateta chiede la cessioneMateta ha chiesto di lasciare il Crystal Palace, ma la Juve valuta En-Nesyri. La trattativa è in stallo sul prezzo di 40 milioni. europacalcio.it

Calciomercato, news di oggi in diretta: Mateta chiede la cessione e riapre alla Juve. Romagnoli verso l’addio alla LazioCalciomercato in diretta, le news di oggi 21 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

Mateta chiede la cessione al Crystal Palace L'attaccante francese ha deciso: vuole lasciare immediatamente il club in cerca di nuove avventure. Attenzione, però, alla concorrenza soprattutto dell'Aston Villa che complica piani bianconeri e rischia di - facebook.com facebook

#Juve tra #EnNesyri e #Mateta • Tutti e due i giocatori aprono alla Juve. • Il Crystal Palace chiede 40M per Mateta e ha già rifiutato una proposta. • Nessuna offerta ufficiale per En-Nesyri, che vorrebbe andare via per giocare di più #calciomercato x.com