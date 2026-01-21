Masterclass di pittura e vino

Partecipa alla nostra masterclass di pittura e vino, un’esperienza dedicata alla scoperta dell’arte e dei sapori. In un ambiente raffinato e accogliente, potrai esplorare la tua creatività mentre degustate una selezione di vini dell’Enoteca De Candia. Un’occasione per unire cultura e convivialità, in un momento di relax e attenzione alle sensazioni. La serata è pensata per tutti, anche senza precedenti esperienze artistiche.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.