Masterclass di pittura e vino
Partecipa alla nostra masterclass di pittura e vino, un’esperienza dedicata alla scoperta dell’arte e dei sapori. In un ambiente raffinato e accogliente, potrai esplorare la tua creatività mentre degustate una selezione di vini dell’Enoteca De Candia. Un’occasione per unire cultura e convivialità, in un momento di relax e attenzione alle sensazioni. La serata è pensata per tutti, anche senza precedenti esperienze artistiche.
Una serata dedicata all'arte e al vino, pensata come esperienza sensoriale e creativa. La masterclass di pittura, guidata e accessibile a tutti, si svolgerà in un'atmosfera intima ed elegante, accompagnata da una selezione di vini dell'Enoteca De Candia. Tutto il materiale artistico è incluso.
Masterclass di Wine Painting #arte
