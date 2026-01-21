Massimo Boldi il Comune piacentino di Lugagnano annulla l' evento teatrale con il comico per la sua frase sessista

Il Comune di Lugagnano, in provincia di Piacenza, ha deciso di annullare l’evento teatrale con Massimo Boldi previsto per il 5 febbraio, a seguito delle sue dichiarazioni considerate sessiste. L’attore milanese aveva riferito in un’intervista che il suo sport preferito era la

L'amministrazione comunale di Lugagnano (comune appenninico piacentino della Valdarda) ha annullato un evento che avrebbe dovuto svolgersi il 5 febbraio nel teatro del paese e avere come protagonista Massimo Boldi. La decisione è stata presa dopo la bufera scatenata da una sua battuta sessista in un'intervista al Fatto Quotidiano e la conseguente esclusione dai tedofori della fiamma per le prossime Olimpiadi invernali. Per non alimentare ulteriori polemiche il sindaco Antonio Vincini ha quindi deciso di cancellare la presenza dell'attore di Luino e rimborsare chi aveva già acquistato il biglietto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

