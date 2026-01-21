Stasera alle 21.30 su Real Time, torna Matrimonio a Prima Vista 2026, il dating show che vede sei single pronti a sposarsi senza aver mai incontrato il partner. Marina e Federico si trovano ad affrontare una crescente distanza, mentre tra Andrea D. e Irene la forte intesa iniziale sembra già sfumare. Un appuntamento che promette tensioni e riflessioni sulle nuove dinamiche di relazione.

P rosegue stasera alle 21.30 su Real Time Matrimonio a prima vista 2026, il dating show cult con protagonisti s ei single che si sposano senza essersi mai visti prima. Le tre coppie – Marina e Federico, Linda e Andrea T. e Irene e Andrea D – sono tutte in luna di miele ma a farla da padrone sono litigi e incomprensioni. “Turisti per Case”, la clip del programma su Real Time X Leggi anche › “Matrimonio a prima vista Italia 2026”: ecco chi sono i single della nuova stagione Matrimonio a prima vista 2026, puntata del 21 gennaio su Real Time, anticipazioni coppie. Linda e Andrea T.. In luna di miele a Rodi, per Andrea e Linda le cose non sono esattamente rose e fior i. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Marina e Federico sono sempre più distanti mentre fra Andrea D. e Irene la forte intesa iniziale sembra già compromessa

Leggi anche: Per Irene e Andrea D. è già colpo di fulmine mentre fra Marina e Federico il gelo è quasi insopportabile

Matrimonio a prima vista 16: Irene si toglie la fede e accusa Andrea di non essere spontaneo mentre Marina bastona gratuitamente FedericoNella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16, Irene si toglie la fede e critica Andrea, mentre Marina affronta Federico con durezza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Nella nuova puntata di Matrimonio a prima vista 2026 è subito intesa tra Irene e Andrea D.; Matrimonio a Prima Vista 2026, tutte le coppie si sono sposate: Francesco e Marina ancora in crisi; Scontro sulla nomina di Freni alla presidenza della Consob; Anticipazioni terza puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia: Andrea e Irene sotto la lente d’ingrandimento - fem.

Marina e Federico di Matrimonio a prima vista 2026: parola d'ordine concretezzaQuello tra Marina e Federico è forse il caso più interessante di questa stagione. Il 38enne di Stezzano (Bergamo) ha una storia intensa alle sue spalle ... ilgiorno.it

Chi sono Marina Bernardi e Federico Cortinovis, coppia di Matrimonio a prima vista 2026/ È subito affinità?Quella di Marina Bernardi e Federico Cortinovis è una coppia di Matrimonio a prima vista 2026: chi sono e cosa fanno nella vita i due ragazzi ... ilsussidiario.net

Per Irene e Andrea D. è già colpo di fulmine mentre fra Marina e Federico il gelo è quasi insopportabile - facebook.com facebook

Durante il viaggio di nozze, Marina e Federico iniziano a conoscere il passato l’uno dell’altra. #MatrimonioAPrimaVista ogni mercoledì alle 21:30 su #RealTime #Canale31 #DaVedere x.com