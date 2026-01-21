Mareggiate e concessioni balneari in ginocchio | ecco come la costa orientale perde spiagge e futuro

Le recenti mareggiate causate dal ciclone Harry hanno provocato danni significativi alle coste dell'area orientale, portando all'erosione della spiaggia, alla distruzione delle passerelle e all'abbandono delle cabine balneari. Le concessioni balneari si trovano in difficoltà, con ripercussioni sul futuro delle spiagge e delle attività che vi si svolgono. Questo scenario evidenzia la necessità di interventi per tutelare il patrimonio costiero e garantire la continuità delle attività turistiche.

Dal ciclone Harry all'erosione storica della Riviera Nord di Messina, CNA Balneari Sicilia lancia l'allarme: danni diffusi, stabilimenti compressi e imprese senza certezze normative Sabbia erosa, passerelle divelte, cabine sommerse dai detriti portati dalle mareggiate del ciclone Harry. Non è un colpo isolato: la devastazione si estende lungo tutta la costa orientale siciliana, da Taormina a Letojanni, da Riposto a Furci Siculo. A fotografare la situazione drammatica è la CNA Balneari Sicilia. Il presidente Mario Fazio parla chiaro: "Ci troviamo di fronte a una doppia emergenza, climatica e normativa, che rischia di mettere in ginocchio un pilastro dell'economia turistica regionale.

