Mareggiata in Sardegna chiusa la Sulcitana | il video dei danni lungo la carreggiata

A causa della forte mareggiata di ieri, la strada statale 195 “Sulcitana” è stata temporaneamente chiusa tra il ponte della Scafa a Cagliari e il km 10,600 a Capoterra. L’ondata ha causato ingenti danni e l’evacuazione di alcune abitazioni sulla costa. La situazione rimane sotto controllo mentre si valutano gli interventi necessari per la riapertura e la messa in sicurezza della carreggiata.

A causa della forte mareggiata di ieri con l’acqua che ha invaso buona parte della carreggiata, resta chiusa la strada statale 195 “ Sulcitana” nel tratto compreso tra l’inizio del tracciato, all’altezza del ponte della Scafa a Cagliari, e il km 10,600 circa, a Capoterra, dove sono state anche evacuate alcune case sulla costa. “Il provvedimento si rende necessario per proseguire le attività di ispezione dei tecnici Anas nel tratto costiero interessato dalla forte mareggiata, che potranno essere compiute in maniera più funzionale quando le condizioni meteo lo consentiranno – fa sapere l’ Anas – Una volta valutata l’entità dei danni subiti sarà possibile avviare la pianificazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza da eseguire nel tratto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Maltempo Sardegna, a Cala Gonone la mareggiata invade le stradeA Cala Gonone, in Sardegna, si sono verificati forti fenomeni di mareggiata che hanno invaso alcune strade.

Argomenti discussi: Tempesta Harry: è allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna. Scuole chiuse in 150 comuni - Sicilia, chiusi per frane tratti ss288 Aidone e ss185 di Sella Mandrazzi; Maltempo in Sardegna, l'acqua spacca il manto stradale. Tra Cagliari e Capoterra chiusa la statale; Allerta maltempo in Sardegna, si intensifica la mareggiata nel nuorese; Maltempo Sardegna, mareggiata e strade allagate al Poetto.

Maltempo Sardegna, mareggiata e strade allagate al PoettoIl forte vento di scirocco, che sta sferzando la Sardegna dal 19 gennaio con raffiche oltre i 100 km all'ora, ha provocato una mareggiata lungo il litorale del Poetto, a Cagliari, con l'acqua che ha s ... tg24.sky.it

Maltempo Sardegna, resta chiusa la statale tra Cagliari e CapoterraA causa della forte mareggiata di oggi con l'acqua che ha invaso buona parte della carreggiata, resta chiusa la strada statale 195 Sulcitana nel tratto compreso tra l'inizio del tracciato, all'altez ... ansa.it

Radio Deejay. . Un'intensa mareggiata si è abbattuta sulle coste di Cala Gonone, in Sardegna, con onde alte anche metri e l'acqua che è arrivata fino in paese. L'allerta meteo continua a creare grossi disagi in gran parte della regione. Video Ansa #news #vira - facebook.com facebook

Maltempo in Sardegna, mareggiata al Poetto e spiaggia sommersa. Strade allagate sul litorale di Cagliari, pontile crolla a Marina Piccola #ANSA x.com