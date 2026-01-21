Marea live a Coopera

Venerdì 23 gennaio alle ore 22:00, Marea si esibirà dal vivo nella sala grande di Coopera, in Corso Garibaldi 42, Putignano (BA). L’evento è gratuito e aperto a tutti. Un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un ambiente accogliente, nel rispetto delle normative vigenti. Vi aspettiamo per condividere una serata di musica e convivialità.

Marea e` il progetto di Mariachiara Gianfelice, cantautrice e pianista barese del collettivo Dischi Uappissimi. Conclusi gli studi accademici, tra conservatorio e università, attualmente insegna musica nella scuola secondaria di primo grado. Nel 2023, pubblica "Nanosecondo" il primo singolo con il suo progetto cantautorale. Negli anni ha aperto per artisti quali Alan Clark, Galeffi, Buckwise, Francesco Tricarico e Dente. Nel 2024 ha vinto il premio Miglior Colonna Sonora al Gargano Film Fest con "La vita degli alberi".

