Marco Mazzei è assessore a Milano Le altre novità | giovani e sicurezza Chi vince e chi perde

Marco Mazzei, consigliere comunale della Lista Sala, è stato nominato assessore a Milano, con deleghe all’arredo urbano, alle piazze aperte e all’edilizia scolastica. Tra le novità della città, si concentrano temi come giovani e sicurezza. Questo cambiamento apre nuovi scenari per la gestione urbana e le politiche sociali, segnando un passo importante nel panorama amministrativo milanese.

Chi è Marco Mazzei, il giornalista free lance pronto a entrare in giunta. Sicurezza: Cornelli e Mastrangelo diventano consulenti di SalaMarco Mazzei è un giornalista free lance, noto per il suo approfondimento su temi di attualità e politica.

La guerra dei taxi, chi combatte Uber e chi fa soldi: chi vince e chi perde davvero con le appLa lotta tra taxi tradizionali e Uber si fa sempre più accesa, tra vantaggi, rischi e sfide.

Argomenti discussi: La Sicurezza resta a Sala, Mazzei assessore alla Cura della città: l'accordo che chiude il rimpasto; Città insicura, per Sala è complotto. E sui Giochi vigila un grande fratello; Rimpasto, Sala si rafforza in giunta. E il suo uomo Conte è pronto a correre alle primarie.

