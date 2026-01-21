Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito un’operazione a Marano, arrestando un uomo di 42 anni coinvolto nella vendita di droga attraverso un social network. L’indagine ha portato a un’irruzione in casa, evidenziando l’attività illecita del soggetto, già noto alle forze dell’ordine. Questa azione si inserisce nei controlli mirati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in ambito digitale.

Vendeva la droga online attraverso un noto social network. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 42enne dove hanno rinvenuto 104 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 3 chili e 3oo grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga. L’attività d’indagine esperita ha consentito agli agenti di scoprire un vero e proprio mercato online. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Marano, droga in vendita tramite i social: polizia fa irruzione in casa e arresta 42enne

Una recente operazione di polizia ha portato all'irruzione in una privata abitazione, dove sono stati sequestrati circa 1,3 chili di droga.

