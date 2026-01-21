Sono stati emessi mandati di comparizione per il sindaco di Minneapolis e il governatore Walz, nel quadro di un’indagine federale sulle politiche di immigrazione dello Stato del Minnesota. L’indagine, avviata dal Dipartimento di Giustizia, segue l’uccisione di Renee Good da parte di un’agente dell’ICE. Questi sviluppi si verificano in un contesto di attenzione nazionale alle politiche migratorie e alla gestione delle autorità locali.

Proprio mentre ieri il presidente americano a Davos tuonava contro i politici dem che governano nel Minnesota e a Minneapolis, almeno cinque funzionari dell’Asinello del Minnesota hanno ricevuto un mandato di comparizione dai procuratori federali nell’ambito di un’indagine sulle politiche per l’immigrazione dello Stato avviata dal dipartimento di Giustizia dopo l’uccisione di Renee Good da parte di un’indagente dell’ ICE a Minneapolis. Lo riferisce il New York Times. Gli ordini legali sono stati inviati al governatore Tim Walz (foto), il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, il sindaco di St. Paul Kaohly Her e a due procuratori del Minnesota, Keith Ellison e Mary Moriarty. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mandato di comparizione per il sindaco di Minneapolis e il governatore Walz

Alta tensione a Minneapolis, sindaco e governatore sotto indagine. Tim Walz mobilita la Guardia Nazionale contro le protesteA Minneapolis, il sindaco e il governatore sono sotto indagine mentre le tensioni crescono nel Minnesota.

Minneapolis, l'Ice spara ancora e ferisce un migrante. Tensione a mille, il sindaco invita alla calma. Il governatore attacca Trump: "Campagna di brutalità organizzata"A Minneapolis si intensificano le tensioni dopo l'incidente in cui un migrante è stato ferito da colpi di arma da fuoco, pochi giorni dopo l'uccisione di un'attivista da parte di un agente ICE.

