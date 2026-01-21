Manchester City scuse e rimborsi dopo l’incubo artico | la decisione dello spogliatoio per sdebitarsi coi propri tifosi

Dopo le difficili condizioni incontrate durante la trasferta in Artico, il Manchester City ha deciso di offrire scuse ufficiali e rimborsi ai propri tifosi. La scelta mira a riconoscere l’impegno e la pazienza dimostrati, ripristinando la fiducia e dimostrando attenzione verso i sostenitori. Questa iniziativa evidenzia l’importanza di mantenere un rapporto di rispetto e trasparenza tra il club e la sua comunità.

