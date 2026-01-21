Mamma MiAnt | il musical solidale Agnese Renzi ballerina al Maggio

Mamma MiAnt: il musical solidale porta in scena un adattamento originale di Mamma Mia, uno dei musical più amati, al Maggio. Promuove iniziative benefiche a favore della Fondazione Ant, impegnata nel sostegno alle persone malate. Tra gli interpreti, anche Agnese Renzi, ballerina e artista di rilievo. Un evento culturale che unisce divertimento e solidarietà, contribuendo a cause importanti nel rispetto della sobrietà e della qualità artistica.

Uno dei musical di maggiore successo, il 'Mamma Mia' scritto dalla drammaturga britannica Catherine Johnson, arriva in uno dei più prestigiosi teatri italiani in un adattamento originale e, come sempre quando si parla di Fondazione Ant, a fin di bene. Mamma MiANT, in programma giovedì 12 febbraio alle 20,30, vedrà il Maggio Musicale Fiorentino, già sold-out, fare da sfondo alle canzoni iconiche e alle eclettiche sonorità anni '70 e '80 degli Abba. Nel dettaglio, 'Mamma MiANT' nasce da un'idea di Cristina Casamassimi, responsabile Grandi Eventi ANT Toscana, che è riuscita a coinvolgere grandi imprenditori e personalità di spicco fiorentine nella realizzazione dello spettacolo targato dalle celebri canzoni degli Abba.

