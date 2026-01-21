A Catania, le intense mareggiate causate dal ciclone Harry hanno provocato ingenti danni e l’evacuazione di numerose famiglie. Le condizioni meteorologiche avverse hanno interessato soprattutto la costa ionica, segnando uno degli eventi più forti degli ultimi decenni. La situazione richiede attenzione e interventi immediati per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio.

Il ciclone Harry ha colpito duro provocando ingenti danni: le violente mareggiate da record (una delle più forti degli ultimi 100 anni) hanno colpito la costa ionica e in particolare Catania, dove si è reso necessario lo sgombero di decine di famiglie dalle proprie abitazioni. Esondano i torrenti. Tra le aree più colpite i litorali di viale Kennedy, alla Plaia, dove migliaia di catanesi ogni anno in estate vanno al mare ma anche viale Ruggero di Lauria e viale Artale Alagona a Ognina, il borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti e le strade limitrofe. Le mareggiate hanno trascinato via le barriere di protezione che erano state messe in previsione della tempesta lasciando dietro detriti e grandi quantità di sabbia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maltempo, violente mareggiate a Catania: fatte evacuare decine di famiglie

Maltempo, mareggiate su Catania provocate dal ciclone Harry: evacuate decine di famiglieA Catania, le recenti mareggiate causate dal ciclone Harry hanno portato a situazioni di emergenza, con l’evacuazione di numerose famiglie.

Maltempo, allerta in Sicilia, Calabria e Sardegna: evacuate decine di famiglie nel NuoreseA causa delle intense condizioni meteorologiche, diverse zone di Sicilia, Calabria e Sardegna sono in allerta.

