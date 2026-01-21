Durante una diretta Facebook dedicata alle condizioni meteorologiche, i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sono stati coinvolti in modo inaspettato da un’onda anomala causata dal maltempo. L’episodio ha attirato l’attenzione, sottolineando l’imprevedibilità degli eventi atmosferici e l’importanza di monitorare attentamente le condizioni meteorologiche durante le comunicazioni pubbliche.

I sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sono stati travolti da un'onda anomala nel corso di una diretta Facebook sul maltempo. Per far vedere l'entità delle forti mareggiate che si stanno abbattendo violentemente sulla costa jonica della Sicilia da martedì, i due si erano recati sul lungomare di Santa Teresa. Proprio mentre le videocamere stavano inquadrando il mare in tempesta, l'acqua ha sorpreso i due primi cittadini del messinese. De Luca ha pubblicato il video sul suo account, commentando: “Non fate quello che abbiamo fatto noi. State lontani dai lungomari e dai torrenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, un'onda anomala travolge due sindaci durante una diretta Facebook

Onda anomala travolge due sindaci durante una diretta Facebook: "Non fate come noi"Durante una diretta Facebook, i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sono stati colti di sorpresa da un’onda anomala sul lungomare di Santa Teresa.

Leggi anche: Maltempo, onda anomala improvvisa travolge tutto: morti e feriti

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: VIDEO | Terrore sul lungomare del Messinese, ambulanza travolta da onda anomala; Auto nella voragine: ma l'ambulanza che la soccorre viene travolta da un'onda anomala; Maltempo: onda anomala travolge due sindaci nel messinese durante una diretta Facebook; Onda anomala invade le strade di Letojanni, i video in rete.

Il video dell’onda anomala che travolge i sindaci Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice durante una diretta FacebookOnda anomala travolge De Luca e Lo Giudice durante una diretta Facebook: paura sul lungomare di Santa Teresa di Riva, nessun ferito ... blitzquotidiano.it

Ciclone Harry, un’onda anomala travolge due sindaci durante una diretta social – IL VIDEOPaura per i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, che sono stati investiti da un'onda anomala mentre si trovavano sul lungomare di Santa Teresa, nel Messinese ... lanuovasardegna.it

Maltempo Sicilia | Travolto da onda anomala, Cateno De Luca: "Sono sindaco di trincea, no a speculazioni" leggi/video https://www.teleone.it/2026/01/21/travolto-da-onda-anomala-in-diretta-social-cateno-de-luca-sono-sindaco-di-trincea-no-a-speculazio - facebook.com facebook

#Maltempo, mareggiata a #Sampieri: la costa inghiottita dall’onda, lo scatto è pazzesco x.com