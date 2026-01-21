Maltempo Sud e Isolesi contano i danni

Il maltempo che ha interessato il Sud e le Isole ha causato ingenti danni nelle regioni di Sardegna, Sicilia e Calabria, che hanno richiesto lo stato di emergenza. Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, si avvia la fase di valutazione dei danni e di intervento per il ripristino delle zone colpite. È importante monitorare gli sviluppi e le misure di sostegno adottate dalle autorità locali.

19.58 Il quadro meteorologico è in graduale miglioramento e nelle regioni colpite, Sardegna, Sicilia e Calabria, che hanno chiesto lo stato di emergenza, comincia la conta dei danni. Il governatore della Sicilia Schifani parla di oltre mezzo miliardo di euro, con 100 km di litorale distrutti.Stesso scenario in Calabria dove la mareggiata ha provocato gravi danni sulle coste e dove il presidente Occhiuto ha detto che "fortunatamente non si registrano né vittime né feriti". Anche la Sardegna chiede risorse per affrontare crisi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Maltempo al Sud e sulle Isole: allerte meteo in vigoreLe condizioni meteorologiche nel Sud Italia e sulle Isole Maggiori sono attualmente caratterizzate da maltempo significativo, a causa di un sistema depressionario che attraversa il Mediterraneo centrale.

