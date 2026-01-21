Maltempo Saverino Pd | Dichiarare lo stato di calamità depositata una interrogazione

“Il ciclone 'Harry' ha messo in ginocchio la Sicilia, in particolare la fascia orientale, da Siracusa a Catania fino al Messinese, causando danni ingenti alle colture, alle infrastrutture e alle attività economiche. È necessario un intervento immediato della Regione siciliana per la dichiarazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Maltempo, i deputati regionali chiedono l'intervento del presidente Schifani: "Dichiarare stato di calamità"I deputati regionali della Sicilia chiedono al presidente Schifani di convocare urgentemente la giunta per dichiarare lo stato di calamità naturale.

Emergenza ciclone Harry, Santo Primavera: "Dichiarare lo stato di calamità naturale"A causa dell’emergenza causata dal ciclone Harry e dal maltempo che ha colpito la fascia ionica siciliana, si rende necessaria una dichiarazione di calamità naturale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Emergenza ciclone Harry, Santo Primavera: 'Dichiarare lo stato di calamità naturale'.

Ciclone Harry, i balneari siciliani chiedono 100 milioni per i danni del maltempo L’Associazione Turistica Balneare Siciliana ha trasmesso una richiesta urgente di sostegno economico alla Regione Siciliana, indirizzata al presidente Renato Schifani, al presid - facebook.com facebook