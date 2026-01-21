Maltempo riaperto il lungomare di Santa Margherita | la situazione

Dopo i recenti eventi di maltempo e le mareggiate degli ultimi giorni, il lungomare di Santa Margherita è stato riaperto. La riapertura segna il ripristino di una delle principali vie di collegamento e rappresenta un passo importante per la ripresa della zona. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e alle eventuali indicazioni delle autorità locali.

Riaperto il lungomare di Santa Margherita, colpito duramente dal maltempo e dalle mareggiate degli ultimi due giorni. Non sono pochi infatti i locali che sono stati danneggiati ma in zona si registrano anche molti disagi tra i residenti e all'interno delle abitazioni.

Maltempo, si apre voragine sul lungomare di Santa Teresa Riva: auto ci finisce dentro, un feritoNella zona di Santa Teresa di Riva, lungo il lungomare Barracca, si è aperta una nuova voragine che ha coinvolto alcune auto.

Il maltempo ha colpito, ma la comunità resiste: le parole del primo cittadino di Melito Porto SalvoLa comunità si prepara ora a una fase di ricostruzione e interventi urgenti per ripristinare il lungomare e le infrastrutture danneggiate ... reggiotv.it

Maltempo a Reggio Calabria, lungomare di Melito Porto Salvo devastato dalle mareggiate: crolla un tratto della passeggiata | VIDEOIl forte maltempo delle scorse ore e le violenti mareggiate hanno lasciato dietro di sé uno scenario di distruzione lungo la costa jonica reggina. A Melito Porto Salvo, il lungomare è stato letteralme ... strettoweb.com

