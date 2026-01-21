Maltempo nel Reggino guasti alle linee elettriche | fermi numerosi acquedotti e impianti Sorical

A causa del maltempo nel Reggino, si sono verificati numerosi guasti alle linee elettriche, causando l’interruzione di alcuni acquedotti e impianti Sorical. Le condizioni meteorologiche avverse stanno influenzando la rete elettrica e le attività di approvvigionamento idrico, con conseguenti ripercussioni sui servizi essenziali nella zona. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le autorità lavorano per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

A causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la Calabria, da ieri si stanno registrando diffusi guasti alle linee elettriche e criticità operative sugli impianti. "Nella giornata odierna - comunica Sorical - si stanno registrando fermi e riduzioni di produzione di risorsa idrica.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Maltempo, nel Reggino in corso vari interventi dei vigili del fuocoA causa delle allerte di maltempo nella provincia di Reggio Calabria, i vigili del fuoco stanno intervenendo su diverse situazioni di emergenza.

Maltempo in Calabria, nel reggino collassa un centinaio di metri di lungomareGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! msn.com

Maltempo, masso cade su auto nel Reggino: un feritoReggio Calabria – Una persona è rimasta ferita a Bianco, nel Reggino, a causa della caduta di un masso che ha schiacciato la sua Lancia Ypsilon in transito. Il fatto si è verificato sulla strada stata ... lametino.it

Maltempo, a Siderno il mare divora il vecchio pontile Il molo, da anni inattivo, colpito dalla mareggiata delle ultime ore. Era stato realizzato da una nota azienda locale per operazioni commerciali https://www.ilreggino.it/cronaca/maltempo-a-siderno-il-mare-div - facebook.com facebook

Maltempo, innalzato il livello d'allerta in Calabria, martedì rosso su Catanzarese e Reggino. #ANSA x.com