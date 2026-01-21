Maltempo mareggiate su Catania provocate dal ciclone Harry | evacuate decine di famiglie

A Catania, le recenti mareggiate causate dal ciclone Harry hanno portato a situazioni di emergenza, con l’evacuazione di numerose famiglie. La città ha affrontato un’ondata di maltempo intensa, che ha richiesto interventi di sicurezza e gestione delle criticità. Fortunatamente, non si sono registrati danni alle persone, anche se le condizioni meteorologiche continuano a rappresentare una sfida per la città.

Un risveglio segnato da insidie ed emergenze per la città di Catani a, colpita in questi giorni dalla violenta ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry che, fortunatamente, non ha causato danni alle persone. Le aree maggiormente interessate risultano i litorali di viale Kennedy alla Plaia e Ruggero di Lauria e Artale Alagona a Ognina, il borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti e le strade limitrofe. Le mareggiate hanno trascinato barriere di protezione, detriti e grandi quantità di sabbia. La forza distruttrice del mare sulla costa ha "rallentato" soltanto verso le tre la notte scorsa. Evacuazioni e fiumi esondati: la situazione nelle zone a rischio Decine i nuclei familiari e le persone evacuate dalle abitazioni dei villaggi a mare della Plaia, zona in cui l'esondazione dei torrenti Buttaceto e Acquicella ha provocato l'allagamento della strada statale 121, mentre il fiume Simeto in alcuni tratti ha superato i livelli di guardia riversandosi nelle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Mareggiate, piogge torrenziali, fiume esondati e famiglie evacuate. Paesi senza luce e acqua. Il ciclone Harry continua a flagellare il Sud. “Sembra un bollettino di guerra”. Da venerdì neve al NordIl maltempo prosegue nel Sud Italia, con piogge intense, mareggiate e allagamenti che hanno causato evacuazioni e interruzioni di servizi essenziali.

Allerta meteo in Sicilia e Sardegna, il ciclone Harry provoca esondazioni e frane: evacuate decine di personeUn’allerta meteo è stata diramata per Sicilia e Sardegna a causa del ciclone Harry, che ha causato esondazioni e frane in diverse zone.

