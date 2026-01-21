Maltempo mareggiate su Catania evacuate decine di famiglie

Catania si trova ad affrontare le conseguenze del maltempo generato dal ciclone Harry, con mareggiate e condizioni meteorologiche avverse. Nelle ultime ore, sono state evacuate numerose famiglie a causa delle emergenze create dalle intense precipitazioni e dalle onde alte. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per garantire la sicurezza dei cittadini e la gestione delle criticità in atto.

Un risveglio segnato da insidie ed emergenze per la città di Catania, colpita nelle ultime ore dalla violenta ondata di maltempo causata dal ciclone Harry. Fortunatamente, non si registrano feriti o vittime, ma i disagi e i danni al territorio sono ingenti. Le aree maggiormente colpite risultano i litorali di viale Kennedy alla Plaia e quelli di Ruggero di Lauria e Artale Alagona a Ognina, oltre al borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti e alle strade limitrofe. In queste zone, le mareggiate hanno trascinato barriere di protezione, detriti e grandi quantità di sabbia, invadendo carreggiate e marciapiedi e rendendo difficoltosa la circolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo, mareggiate su Catania, evacuate decine di famiglie Maltempo, mareggiate su Catania provocate dal ciclone Harry: evacuate decine di famiglieA Catania, le recenti mareggiate causate dal ciclone Harry hanno portato a situazioni di emergenza, con l’evacuazione di numerose famiglie. Maltempo, violente mareggiate a Catania: fatte evacuare decine di famiglieA Catania, le intense mareggiate causate dal ciclone Harry hanno provocato ingenti danni e l’evacuazione di numerose famiglie. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Super mareggiata si abbatte a tarda sera su Aci Castello (Catania); Ciclone sulla costa catanese: i primi danni a San Giovanni Li Cuti; Tempesta sulla Sicilia, aumenta l'acqua nelle strade di Fondachello; Ciclone Harry in Sicilia, voragine su lungomare a Santa Teresa di Riva. Maltempo, mareggiate su Catania, evacuate decine di famiglie(ANSA) - CATANIA, 21 GEN - Un risveglio segnato da insidie ed emergenze per la città di Catania, colpita in questi giorni dalla violenta ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry che, fortunatame ... tuttosport.com Catania, emergenza maltempo: i danni registrati in cittàCatania, dopo 48 ore di mareggiate ci si risveglia e si deve fare i conti con i danni provocati dal ciclone Harry. Di seguito le aree più colpite. catania.liveuniversity.it Il Reggino. . Forti mareggiate e maltempo, ecco la devastazione del ciclone Harry Notte di lavoro per i vigili del fuoco in Calabria. Nelle ultime 12 ore sono stati effettuati 65 interventi di soccorso https://www.ilreggino.it/cronaca/forti-mareggiate-e-maltempo-ecc - facebook.com facebook Post Edited: Maltempo, il sindaco di Messina “Massima attenzione alle mareggiate” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.