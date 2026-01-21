Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno interessato le regioni del Sud Italia, in particolare Sicilia, Calabria e Campania. Frane e nevicate stanno causando disagi alla circolazione e ai servizi pubblici, rendendo necessarie misure di emergenza e monitoraggio costante per garantire la sicurezza dei cittadini e la gestione delle criticità.

L'eccezionale ondata di maltempo che sta interessando il Mezzogiorno sta provocando pesanti disagi alla circolazione e alla gestione dei servizi pubblici, con criticità concentrate in particolare tra la Sicilia e la Campania. In Sicilia, smottamenti e frane hanno reso necessaria la chiusura di importanti arterie stradali. Nell'Ennese, un tratto della statale 288 nei pressi di Aidone è stato interdetto al traffico, isolando parzialmente il centro abitato e costringendo alla deviazione dei veicoli sulle provinciali 17 e 16 per garantire il collegamento con Piazza Armerina. Una situazione analoga si registra nel Messinese, dove una frana ha bloccato la statale 185 Di Sella Mandrazzi a Novara di Sicilia.

© Agi.it - Maltempo in Sicilia, Calabria e Campania. Frane e nevicate

Scuole chiuse per maltempo domani mercoledì 21 gennaio: l'elenco in Calabria, Sicilia e CampaniaDomani, mercoledì 21 gennaio 2026, molte scuole in Calabria, Sicilia e Campania rimarranno chiuse a causa delle avverse condizioni meteorologiche legate all’arrivo di un ciclone.

