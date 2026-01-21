Maltempo in arrivo fiocchi a bassa quota al Nord | dove nevicherà nel Bresciano

Un fronte di maltempo si avvicina all’Italia, portando nevicate a bassa quota nel Nord, in particolare nel Bresciano. Dopo periodi di vento e piogge intense al Sud e nelle isole, le condizioni meteorologiche miglioreranno al centro e al sud a partire da giovedì. È importante monitorare gli aggiornamenti per conoscere le zone interessate e prendere le necessarie precauzioni.

Dopo giorni di maltempo e venti impetuosi al Sud e sulle isole, l'Italia meridionale potrà finalmente tirare un respiro di sollievo a partire da giovedì. Il ciclone Harry, che negli ultimi giorni ha portato piogge torrenziali e venti forti, si sposterà progressivamente verso il Canale di Sardegna.

