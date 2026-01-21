Maltempo in arrivo fiocchi a bassa quota al Nord | dove nevicherà nel Bresciano

Da bresciatoday.it

Un fronte di maltempo si avvicina all’Italia, portando nevicate a bassa quota nel Nord, in particolare nel Bresciano. Dopo giorni di condizioni avverse e venti intensi al Sud e nelle isole, la situazione dovrebbe migliorare nel Meridione a partire da giovedì. È importante monitorare le previsioni per aggiornamenti sulle aree interessate e sulle eventuali criticità.

Dopo giorni di maltempo e venti impetuosi al Sud e sulle isole, l’Italia meridionale potrà finalmente tirare un respiro di sollievo a partire da giovedì. Il ciclone Harry, che negli ultimi giorni ha portato piogge torrenziali e venti forti, si sposterà progressivamente verso il Canale di Sardegna.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Maltempo in arrivo, fiocchi a bassa quota al Nord: dove nevicherà nel Bresciano

