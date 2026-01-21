A causa delle intense condizioni meteorologiche causate dal ciclone Harry, molte famiglie a Catania sono state evacuate e si è dichiarata allerta rossa nel Sud Italia. Il maltempo sta provocando temporali, venti forti e mareggiate, con conseguenze significative sul territorio e sulla popolazione locale. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e coordinare gli interventi necessari.

Il maltempo sferza pesantemente il Sud Italia, colpito dal ciclone Harry, con temporali, venti e mareggiate. Evacuate centinaia di persone. Allerta massima in Sicilia, Sardegna e Calabria. Servizio di Letizia Davoli e Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Maltempo, famiglie evacuate a Catania. Allerta rossa al Sud

Ciclone Harry, mareggiate e famiglie evacuate a Catania, allerta rossa e scuole chiuse in Sicilia, Sardegna e Calabria: ancora maltempo e nubifragiIl maltempo causato dal ciclone Harry prosegue sull’Italia, interessando soprattutto le regioni del Sud, tra Sicilia, Sardegna e Calabria.

Maltempo: ancora massima allerta in Calabria, Sicilia e Sardegna | Forte mareggiata a Catania, evacuate decine di famiglieLe regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna sono ancora sotto stretta allerta a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Maltempo, famiglie evacuate a Catania. Allerta rossa al Sud

Argomenti discussi: Maltempo, allerta rossa in Calabria e mareggiate a Catania: decine di famiglie evacuate; Il maltempo non dà tregua alla Calabria, evacuate cento famiglie a Roccelletta di Borgia · LaC News24; IL MALTEMPO STRAPAZZA IL CATANZARESE: FRANE A CHIARAVALLE CENTRALE, FAMIGLIE EVACUATE A SAN SOSTENE. CEDE IL MANTO STRADALE TRA BORGIA E SQUILLACE (VIDEO); Maltempo: frane e disagi, famiglie evacuate a Crotone e Catanzaro.

Maltempo in Sicilia, il mare invade le strade a Catania trasformandole in torrenti: famiglie evacuateIl mare ieri ha invaso le strade del villaggio marinaro Primo Sole di Catania, alla periferia sud della città, vicino all’Oasi del Simeto, trasformandole in torrenti di acqua e fango. Sul posto è inte ... virgilio.it

Maltempo, allerta rossa in Calabria e mareggiate a Catania: decine di famiglie evacuateLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, allerta rossa in Calabria e mareggiate a Catania: decine di famiglie evacuate ... msn.com

ANSA.it. . La furia del Ciclone Harry: detriti in strada, decine di famiglie evacuate. Sicilia in ginocchio per il maltempo, danni anche in Calabria e Sardegna #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/21/domani-allerta-arancione-in-calabria-per-il- - facebook.com facebook

Maltempo: il mare invade le strade a Catania, soccorse diverse famiglie. Intervento della Forestale e dei Vigili del fuoco al villaggio Primo Sole #ANSA x.com