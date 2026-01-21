Maltempo | ancora massima allerta in Calabria Sicilia e Sardegna | Violenta mareggiata alle isole Eolie

Il maltempo continua a interessare diverse regioni italiane, tra cui Calabria, Sicilia e Sardegna, con condizioni meteorologiche avverse che causano allagamenti, frane e smottamenti. In particolare, le isole Eolie sono colpite da una violenta mareggiata, mentre nel Messinese e nel Siracusano si registrano interventi di emergenza. La situazione resta sotto osservazione, con le autorità che monitorano attentamente le aree più vulnerabili per garantire la sicurezza della popolazione.

Nuova giornata di allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il passaggio del ciclone Harry. Nella notte l'acqua ha invaso porti, strade e abitazioni alle isole Eolie: ingenti i danni. Navi e aliscafi restano fermi. Allagamenti nel Messinese: a Santa Teresa di Riva il lungomare è stato devastato per circa 800 metri da una violenta mareggiata. Frane e smottamenti nel Siracusano. Il ciclone non ha dato tregua anche ai litorali ionici, con danni sparsi sui lungomari reggino e catanzarese. A Sinnai, nel Cagliaritano, madre e figlia si sono trovate in una situazione di pericolo a causa dell'ingrossamento di due corsi d'acqua e sono state salvate dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

