Maltempo, allerta massima per ciclone Harry. Emergenza in Sicilia

Un’allerta massima è stata diramata per il passaggio del ciclone Harry, che ha causato condizioni di maltempo intensivo in Calabria, Sicilia e altre isole maggiori. La giornata si svolge sotto il segno dell’emergenza, mentre si procede con le valutazioni dei danni e le operazioni di gestione dell’emergenza. È importante seguire le indicazioni delle autorità e prestare attenzione alle eventuali ulteriori allerte.

Maltempo, ciclone Harry sul Sud: allerta rossa in Sardegna, Sicilia e CalabriaUn nuovo fronte di maltempo, causato dal ciclone Harry, si sta spostando nel Sud Italia, interessando Sardegna, Sicilia e Calabria.

Maltempo, allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, arancione Calabria e scuole chiuse: arriva il “ciclone Harry”Aggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registra l’arrivo del “ciclone Harry”, che porta temporali e condizioni meteo avverse nelle regioni meridionali.

Ciclone Harry, allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria, scuole chiuse anche domani per maltempo: le notizie in direttaLe ultime notizie in diretta sul maltempo di oggi martedì 20 gennaio 2026 col picco massimo dei fenomeni meteo per l'arrivo del ciclone Harry ... fanpage.it

Maltempo, allerta gialla per rischio temporaliMa è soprattutto la costa jonica lucana a vivere ore di apprensione. Il ciclone Harry che sta colpendo anche le altre regioni meridionali, in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria, è atteso anche ... rainews.it

Emergenza maltempo, allerta meteo e scuole chiuse in Sicilia anche il 21 gennaio

Estesa anche a domani l'allerta rossa per il maltempo in Sardegna, Sicilia e Calabria. In Sicilia i sindaci di Taormina e di Santa Teresa sono stati colpiti da un’onda mentre erano in diretta mostrando i danni della mareggiata. #ANSA x.com