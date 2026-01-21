Maltempo ad Acireale borghi marinari devastati | Sapremo rialzarci

Questa mattina, i borghi marinari di Acireale si presentano in uno stato di grande devastazione a causa delle intense condizioni meteorologiche. Le conseguenze del maltempo hanno causato danni significativi alle comunità locali e alle infrastrutture. È un momento difficile, ma la speranza e la determinazione della comunità sono determinate a ricostruire e riprendersi con spirito di solidarietà.

Scenario desolante questa mattina nei borghi marinari di Acireale, duramente colpiti dall’ondata di maltempo. Fortunatamente non si registrano vittime né feriti, ma i danni a infrastrutture pubbliche e immobili privati risultano ingenti. Sul territorio sono operativi il sindaco Roberto Barbagallo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Borghi marinari, approvata la graduatoria dell'avviso ReimarÈ stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti relativi all'avviso pubblico per la valorizzazione dei borghi marinari iscritti nel Reimar. Bando Economia Blu: fondi per porticcioli e borghi marinari 2026Il Bando Economia Blu 2026 offre opportunità di finanziamento per progetti finalizzati allo sviluppo, alla riqualificazione e all’ammodernamento di porticcioli, approdi e borghi marinari. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Maltempo: treni sospesi, borghi evacuati e siti archeologici chiusi. Ciclone Harry, ingenti danni nelle frazioni marinare di AcirealeScenario desolante questa mattina nei borghi marinari di Acireale, duramente colpiti dall’ondata di maltempo. Fortunatamente non si registrano vittime né feriti, ma i danni a infrastrutture pubbliche ... gazzettinonline.it Maltempo, mareggiata abbatte muri di abitazioni nel CataneseScenari da devastazione questa mattina nei borghi marinari di Acireale, duramente colpiti dall'ondata di maltempo. Fortunatamente non si registrano vittime né feriti, ma i danni a infrastrutture pubbl ... ansa.it Il maltempo in Sicilia: a Stazzo, Acireale, ingenti danni sul lungomare. Gli aggiornamenti: https://qds.it/allerta-meteo-disposizioni-chiusure-sicilia-19-20-gennaio-scuole-comuni-vento-pioggia-maltempo/ Video Acireale social - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.