Malore in cantiere muore operaio di 66 anni

Un operaio di 66 anni è deceduto questa mattina a Castiglione Messer Raimondo, durante lavori di ristrutturazione di un’abitazione privata. L’incidente è avvenuto nel cantiere locale, senza che siano ancora chiare le cause del malore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vicenda sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle autorità competenti.

