Malore in cantiere muore operaio di 66 anni
Un operaio di 66 anni è deceduto questa mattina a Castiglione Messer Raimondo, durante lavori di ristrutturazione di un’abitazione privata. L’incidente è avvenuto nel cantiere locale, senza che siano ancora chiare le cause del malore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vicenda sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle autorità competenti.
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 21 GEN – Un operaio impegnato nei lavori di ristrutturazione di un’abitazione privata, è morto questa mattina a Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo. L’uomo, un 66enne del capoluogo abruzzese, è stato soccorso dai colleghi di lavoro e successivamente dal personale del 118 che però ha potuto soltanto effettuare la constatazione dei decesso: l’elicottero del 118 inviato sul posto è stato poi fatto rientrare a Pescara. Secondo le prime notizie, l’operaio era impegnato in cantiere e si trovava su un mezzo della ditta, quando potrebbe aver accusato un malore, purtroppo per lui fatale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
