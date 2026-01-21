Malore improvviso trovato morto sul divano | Enrico aveva solo 44 anni

Enrico Girardi, 44 anni, è stato trovato senza vita sul suo divano a Lonato, vittima di un malore improvviso. La sua scomparsa rappresenta una perdita improvvisa e inaspettata, lasciando sgomenti familiari e amici. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, mentre si attendono eventuali approfondimenti medici. Un triste episodio che sottolinea l’importanza della prevenzione e dell’attenzione alla salute.

Stroncato da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione di Lonato: questo il tragico destino di Enrico Girardi, che aveva solo 44 anni.La drammatica scoperta è avvenuta nei giorni scorsi. L’uomo è stato trovato esanime sul divano; per lui non c’era ormai più nulla da fare.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Malore improvviso, trovato morto sul divano: Enrico aveva solo 44 anniEnrico Girardi, 44 anni, è stato trovato senza vita sul divano nella sua abitazione di Lonato, colpito da un malore improvviso.

