Malore improvviso mentre taglia la legna muore sotto gli occhi degli amici

Un uomo di 64 anni ha perso la vita durante una giornata di lavoro all'aperto sui monti di Bione, a causa di un malore improvviso. L'incidente è avvenuto mentre stava tagliando la legna, davanti agli occhi degli amici presenti. La vicenda si inserisce in un contesto di tragica fatalità, senza altri elementi che possano anticipare le cause o eventuali responsabilità.

