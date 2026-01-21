Alexander Malofeev, giovane pianista di talento internazionale, torna a esibirsi alla Sala Verdi del Conservatorio per la Società dei Concerti. Questa sera alle ore 20, offrirà un recital che mette in luce la sua tecnica e sensibilità interpretativa, confermando il suo ruolo di figura emergente nel panorama musicale contemporaneo. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica classica.

È il pianista del nuovo millennio Alexander Malofeev. Questa sera si esibisce per la Società dei Concerti alla Sala Verdi del Conservatorio ore 20.45. In programma di Sibelius, 5 Pezzi ("Gli Alberi") di Grieg, Holberg suite op. 40; Rautavaara, Sonata n. 2 "The Fire Sermon"; Prokofiev, Sonata n. 2 in re minore; di Skrjabin, Valse; di Stravinsky, Sinfonie di strumenti a fiato; di Lourié, Cinq Préludes fragiles op. 1. Nato a Mosca nel 2001 a soli tredici anni Malofeev ha conquistato il Primo Premio al Concorso Cajkovskij per Giovani Musicisti, imponendosi sulla scena internazionale; oggi è considerato una delle personalità più interessanti della sua generazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malofeev incanta per il talento

