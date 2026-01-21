Malen sorprende Gasperini | da trequartista atteso a nuovo numero nove

Donyell Malen ha esordito con la Roma come nuovo elemento dell’attacco, passando dal ruolo di trequartista a quello di centravanti. La sua presenza in campo ha introdotto nuove possibilità tattiche per la squadra, influenzando le strategie di Gasperini. Questo cambio di ruolo rappresenta un punto di svolta nel modo in cui la formazione affronta le partite, offrendo spunti interessanti per il futuro.

Donyell Malen ha cambiato immediatamente l’assetto offensivo della Roma, imponendosi come nuovo riferimento centrale dell’attacco dopo il suo debutto contro il Torino e aprendo scenari inediti nella gestione tattica di Gian Piero Gasperini. L’esperimento da numero nove, nato quasi per necessità, ha prodotto segnali immediati e una connessione tecnica evidente con Paulo Dybala, ridisegnando gerarchie e prospettive giallorosse. Da trequartista a centravanti: la svolta di Gasperini. Quando la Roma ha chiuso l’operazione Donyell Malen, l’idea prevalente era quella di consegnare a Gian Piero Gasperini un trequartista mancino di piede destro, capace di muoversi tra le linee e aumentare imprevedibilità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Malen–Roma, un’arma totale per Gasperini: profondità, pressione e gol nel nuovo attacco giallorossoDonyell Malen, attaccante della Roma, si distingue come un elemento versatile capace di offrire profondità, pressione e opportunità di gol.

