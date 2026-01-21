Malattie metaboliche e cibo processato | cosa ci dice la ricerca

Le malattie metaboliche sono influenzate da diversi fattori, tra cui l’alimentazione. Recenti studi evidenziano come il consumo di cibo processato possa contribuire a questi disturbi, oltre alle calorie. È importante comprendere il ruolo della qualità degli alimenti nel mantenimento della salute, andando oltre le semplici quantità di energia introdotta. Questa analisi mira a offrire un quadro aggiornato e obiettivo sulle relazioni tra alimentazione e patologie metaboliche.

Per decenni, l’industria alimentare e alcune narrative pubbliche hanno puntato il dito principalmente sulle calorie come causa di obesità e malattie metaboliche. Tuttavia, la struttura del cibo gioca un ruolo altrettanto, se non più, determinante nel modo in cui il nostro corpo reagisce e metabolizza ciò che ingeriamo. Studi recenti indicano che dimensione delle particelle, grado di lavorazione e velocità di assorbimento sono fattori chiave che influenzano l’impatto metabolico degli alimenti. Ad esempio: Questa visione riduttiva ha portato a un approccio spesso inefficace nella prevenzione di malattie metaboliche, come il diabete di tipo 2 e la sindrome metabolica. 🔗 Leggi su Cibosia.it

