Mal di testa cronico e abuso di medicine | in città un centro specializzato per evitare rischi e cure fai da te

Il mal di testa cronico rappresenta una condizione diffusa che può influire significativamente sulla qualità di vita. Con circa il 19% della popolazione interessata, e una piccola percentuale che sviluppa forme più gravi, è importante rivolgersi a un centro specializzato. Evitare il fai da te e prevenire l’abuso di medicine sono passi fondamentali per una gestione efficace e sicura del problema.

Colpisce circa il 19% della popolazione generale, con un 2-3% di casi che evolvono in forme croniche. L'emicrania, riconosciuta dall'Oms come la seconda patologia più disabilitante al mondo, ha un impatto pesante sulla qualità della vita. Per far fronte a questa problematica, al Ravenna Medical.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

