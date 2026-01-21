Magistrati spiati? L' inchiesta di Report e la smentita di Nordio

L'inchiesta di Report solleva il dubbio sulla possibilità che i magistrati italiani siano stati spiati, evidenziando l’utilizzo di un software capace di monitorare senza lasciare tracce sui sistemi informatici di Procure e Tribunali. Il tema ha suscitato reazioni e smentite, tra cui quella del ministro Nordio. In questa analisi, si analizzeranno i fatti e le posizioni ufficiali per comprendere meglio la situazione.

AGI - I magistrati italiani sono spiati o no? Il programma Report sostiene di sì e lo spiegherà nella puntata di domenica prossima su Rai3, precisando che un software sui pc di Procure e Tribunali è in grado di spiare le toghe senza lasciare traccia. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, smentisce seccamente questa versione. In un comunicato, si spiega che il programma condotto da Sigfrido Ranucci sarà in grado di "dimostrare con documenti e testimonianze audio e video che sui circa 40.000 computer dell'amministrazione giustizia – dai dipendenti non togati fino ai giudici e procuratori di ogni ordine e grado – è installato un programma informatico che può permettere di videosorvegliare i magistrati ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Magistrati spiati? L'inchiesta di Report e la smentita di Nordio Giustizia, l’allarme di Report: «Accessi ai pc dei magistrati senza permesso». Nordio: «Accuse surreali»Report segnala che, dal 2019, un’applicazione installata su circa 40. “È possibile spiare i pc dei magistrati”. Nordio nega: “Accuse surreali”. Ma Report mostra la prova in direttaRecenti inchieste hanno evidenziato vulnerabilità nei computer dei magistrati italiani. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Inchiesta sul Garante, Ranucci: Si sentono intoccabili, devono dimettersi. Report: un software consente di spiare i pc dei magistrati. Ranucci: Il Ministero fu avvertito, Chigi silenziò il problemaUna anticipazione della puntata in onda il 25 gennaio rivela i rischi di un software di gestione centralizzata installato dal 2019 su circa 40mila computer ... ilfattoquotidiano.it Un software nei pc di procure e tribunali per spiare i magistrati: la nuova denuncia di ReportSecondo la ricostruzione della trasmissione di Ranucci sui circa 40mila computer dell’amministrazione giudiziaria sarebbe installato un programma informatico ... repubblica.it Confermate le misure cautelari per i presunti vertici di Hamas in Italia: secondo i magistrati avrebbero raccolto fondi destinati al terrorismo. Alcune misure revocate, ma l’indagine resta ampia e aperta. - facebook.com facebook

