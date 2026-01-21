Il 28 gennaio alle 15, il Liceo Russell di Garbagnate ospiterà Alessandra Dolci della Dda, per un incontro dedicato al tema di mafia e cultura della legalità. L'evento offre agli studenti un’occasione di approfondimento e dialogo su tematiche importanti per la tutela della legalità e la conoscenza del fenomeno mafioso. Un momento di confronto rivolto alla sensibilizzazione dei giovani su questi temi fondamentali.

Mafia e cultura della legalità, Alessandra Dolci della Dda parla agli studenti a Garbagnate

