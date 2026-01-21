Madre controlla lo zaino della figlia e trova un mazzo di chiavi della polizia | Nessuno sa da dove arrivino

Una madre controlla lo zaino della figlia e scopre un mazzo di chiavi della polizia, senza sapere come siano finiti lì. La bambina, abituata a portare a casa oggetti trovati, non riesce a spiegare l’origine di quegli oggetti insoliti. Un episodio che suscita curiosità e interrogativi sulla provenienza delle chiavi e sul comportamento della bambina, lasciando spazio a diverse ipotesi.

La piccola ha preso l'abitudine di portare a casa ogni sorta di oggetti le capitino tra le mani, ma la madre non è riuscita a spiegarsi come le chiavi di una pattuglia siano finite nel suo zaino di scuola.

