Macron è l’antidoto a Trump mentre la sinistra europea e italiana scompare

Mentre si avvicina il vertice di Davos, si delineano i principali protagonisti del contesto politico internazionale. In questo scenario, Emmanuel Macron si presenta come una figura di riferimento che si contrappone a Donald Trump. Parallelamente, si osserva una progressiva diminuzione della presenza della sinistra europea e italiana, segnando un cambiamento nelle dinamiche politiche e ideologiche europee.

Dunque, aspettando il gran duello di Davos, emerge che l’avversario numero uno di Donald Trump è Emmanuel Macron. Che ieri ha dato al presidente americano una risposta potente: e non si tratta solo e tanto della polemica sui dazi sullo champagne, ma di una battaglia di fondo. Sul futuro della democrazia nel mondo. Che disfatta per la sinistra europea e italiana. Che beffa del destino. Un po’ come quando nel 2002 in Francia i socialisti dovettero sostenere al secondo turno l’odiato Jacques Chirac contro l’ancora più detestato Jean-Marie Le Pen. Ma moltiplicato mille. Qui non c’è l’Eliseo in ballo, ma semplicemente il mondo, l’ordine internazionale, l’idea stessa di Occidente, il destino di un’Europa che si scopre fragile proprio mentre avrebbe più bisogno di forza politica e visione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Un appello a «non perdere tempo con idee folli» è stato lanciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, in un apparente riferimento ai piani di Donald Trump di prendere il controllo della Groenlandia. «Non apriamo il vaso di Pandora o nuovi argomenti. - facebook.com facebook