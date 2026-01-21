Secondo quanto riportato da Il Tempo, Emmanuel Macron potrebbe ricevere un rifiuto da Papa Leone, che non intende incontrarlo. La notizia, svelata dal nostro Francesco Capozza, solleva interrogativi sulla gestione delle tensioni politiche e giudiziarie in Francia, evidenziando un possibile segnale di disapprovazione nei confronti del presidente francese. Un approfondimento sulla situazione attuale e le implicazioni di questa vicenda.

Scoop de Il Tempo. Come leggete oggi grazie al nostro Francesco Capozza, Emmanuel Macron starebbe per rimediare – almeno per il momento – una clamorosa porta in faccia da Papa Leone, che sarebbe orientato a non riceverlo. Vedremo. Periodaccio per l'inquilino dell'Eliseo, che fino a pochi mesi fa era descritto come un semidio dai macronisti italici. E invece il conto è arrivato tutto insieme, e pure salato: sondaggi ai minimi in Francia, governicchi traballanti e privi di maggioranza, schiaffi da Trump, e un'eredità politica tossica che Macron lascerà nel 2027. Di più: ciò che avvelena l'animo del francese è il successo nazionale e internazionale di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Macron disperato. Qui affettuosità giudiziarie ai facinorosi. Si premia lo sfascio?

Leggi anche: Le Figaro premia Meloni. Sul Mercosur schiaffo a Macron

Allarme McTominay: ginocchiata di Zaccagni, lo scozzese a terra disperato per il dolore (poi si rialza)Durante la partita tra Napoli e l'allenamento in corso, un episodio ha attirato l’attenzione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Macron disperato. Qui affettuosità giudiziarie ai facinorosi. Si premia lo sfascio?Scoop de Il Tempo. Come leggete oggi grazie al nostro Francesco Capozza, Emmanuel Macron starebbe per rimediare – almeno per il momento – ... iltempo.it

Ecco la prima di oggi del Tempo. @tempoweb Esclusivo PORTA SANTA IN FACCIA A MACRON - Papa Leone orientato a non riceverlo (Capozza) CAREZZE A CHI SFASCIA - Tar Lombardia sospende il daspo ai Pro Pal Editoriale - Macron disperato. Qui, x.com

#Macron a #Davos sulla questione della #Groenlandia: "Si mira a indebolire e subordinare l’Europa con dazi che sono inaccettabili. La politica del sangue". E #VonderLeyen: "Ecco come reagiremo ai balzelli del presidente Usa" facebook