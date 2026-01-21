Macron chiama il Vaticano ma Leone chiude la porta

In un contesto internazionale complesso, Emmanuel Macron ha visto fallire un suo tentativo di dialogo con il Vaticano, con Papa Leone XIV che ha deciso di non riceverlo in udienza. Dopo le tensioni con Donald Trump e le minacce di dazi sui vini francesi, questa decisione rappresenta un ulteriore segnale delle difficoltà diplomatiche che l’attuale presidente francese sta affrontando. La situazione evidenzia le sfide di Macron nel mantenere rapporti equilibrati con le istituzioni religiose e internazionali.

Non è decisamente un bel momento per Emmanuel Macron. Dopo essere stato spernacchiato da Donald Trump, che ha peraltro annunciato di essere pronto ad imporre dazi fino al 200% sui vini francesi, un'altra tegola è piombata sul capo dell'inquilino dell'Eliseo: Papa Leone XIV avrebbe deciso di non riceverlo in udienza. La notizia è stata confermata da fonti autorevoli della Segreteria di Stato oltre che dalle parole dell'Arcivescovo Giovanni Cesare Pagazzi, Archivista di Santa Romana Chiesa. Da diverse settimane la diplomazia d'oltralpe e quella d'Oltretevere stavano predisponendo la prima visita di Stato del Presidente francese in Vaticano, come richiesto dall'Eliseo.

