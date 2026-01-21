Durante il Forum di Davos, il presidente Macron ha sottolineato l’importanza di incrementare gli investimenti diretti cinesi in Europa, in settori strategici. L’obiettivo è favorire la crescita economica, facilitare il trasferimento di tecnologie e garantire standard elevati sui prodotti importati. La richiesta si inserisce in un contesto di dialogo volto a rafforzare la collaborazione internazionale e a promuovere uno sviluppo più equilibrato tra le economie coinvolte.

(Agenzia Vista) Davos, 21 gennaio 2026 "La Cina è la benvenuta, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono più investimenti diretti esteri cinesi in Europa, in alcuni settori chiave, per contribuire alla nostra crescita, per trasferire alcune tecnologie, e non solo per esportare verso l'Europa, alcuni dispositivi o prodotti che a volte non hanno gli stessi standard, o sono molto più sovvenzionati, di quelli che si producono in Europa. Non si tratta di protezionismo, si tratta semplicemente di ripristinare condizioni di parità e di proteggere il nostro settore". Lo ha detto Macron a Davos. Wef Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Macron a Davos: Abbiamo bisogno di più investimenti cinesi in Europa in settori chiave

Macron a Davos avverte l’Europa: “Rischiamo un mondo senza regole”Durante il forum di Davos, il presidente Macron ha lanciato un appello all’Europa per rafforzare sovranità, autonomia e multilateralismo, sottolineando i rischi di un mondo senza regole.

Forum di Davos, Macron: “Trump vuole un’Europa vassalla. Inaccettabile”. Von der Leyen: “Un errore i dazi”Al Forum di Davos, le dichiarazioni dei leader europei si concentrano sulle tensioni con gli Stati Uniti.

