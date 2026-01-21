Macron a Davos | Abbiamo bisogno di più investimenti cinesi in Europa in settori chiave
Durante il Forum di Davos, il presidente Macron ha sottolineato l’importanza di incrementare gli investimenti diretti cinesi in Europa, in settori strategici. L’obiettivo è favorire la crescita economica, facilitare il trasferimento di tecnologie e garantire standard elevati sui prodotti importati. La richiesta si inserisce in un contesto di dialogo volto a rafforzare la collaborazione internazionale e a promuovere uno sviluppo più equilibrato tra le economie coinvolte.
(Agenzia Vista) Davos, 21 gennaio 2026 "La Cina è la benvenuta, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono più investimenti diretti esteri cinesi in Europa, in alcuni settori chiave, per contribuire alla nostra crescita, per trasferire alcune tecnologie, e non solo per esportare verso l'Europa, alcuni dispositivi o prodotti che a volte non hanno gli stessi standard, o sono molto più sovvenzionati, di quelli che si producono in Europa. Non si tratta di protezionismo, si tratta semplicemente di ripristinare condizioni di parità e di proteggere il nostro settore". Lo ha detto Macron a Davos. Wef Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Macron a Davos avverte l’Europa: “Rischiamo un mondo senza regole”Durante il forum di Davos, il presidente Macron ha lanciato un appello all’Europa per rafforzare sovranità, autonomia e multilateralismo, sottolineando i rischi di un mondo senza regole.
Forum di Davos, Macron: “Trump vuole un’Europa vassalla. Inaccettabile”. Von der Leyen: “Un errore i dazi”Al Forum di Davos, le dichiarazioni dei leader europei si concentrano sulle tensioni con gli Stati Uniti.
Macron a Davos: Abbiamo bisogno di più investimenti cinesi in Europa in settori chiave
Argomenti discussi: Macron a Davos, occhiali specchiati e stoccata a Trump: guerre, dazi e futuro dell’Europa; Davos, Macron a Trump: 'No a dazi contro sovranità territoriale'; Macron sferza Trump dal palco di Davos: Tornano le ambizioni imperiali, calpestato il diritto internazionale. I dazi sono inaccettabili; Davos, Macron attacca Trump: Dazi inaccettabili, si va verso un mondo senza regole.
Macron a Davos: Abbiamo bisogno di più investimenti cinesi in Europa in settori chiaveLa Cina è la benvenuta, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono più investimenti diretti esteri cinesi in Europa, in alcuni settori chiave, per contribuire alla nostra crescita, per trasferire alcune tecn ... ilgiornale.it
Macron a Davos: L'Europa è lenta, ma preferiamo il rispetto ai bulli(Agenzia Vista) Davos, 21 gennaio 2026 'A volte l'Europa è troppo lenta, certo, e ha bisogno di essere riformata, ma è prevedibile, leale, un ... notizie.tiscali.it
A Davos, il look di Emmanuel Macron ha trasformato una necessità medica in un potente strumento di comunicazione politica. Gli occhiali da aviatore sfoggiati a Davos diventano il simbolo di una Francia decisa a sfidare i "prepotenti" e il protezionismo di Tru - facebook.com facebook
Macron trasforma Davos in un ring: scontro a distanza con Trump sui dazi Di @LorenzoVita8 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.