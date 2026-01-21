Ma la Fenice di Venezia è davvero gestita dai sindacati?

Recentemente, Beatrice Venezi ha dichiarato che si chiede se la gestione della Fenice di Venezia sia influenzata dai sindacati. La sua affermazione, riportata il 20 gennaio, riaccende il dibattito sulla governance del prestigioso teatro lirico. La sua posizione, espressa nel contesto di un intervento più ampio, invita a riflettere sulla reale natura delle relazioni tra direzione artistica, gestione e rappresentanze sindacali all’interno della Fenice.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.