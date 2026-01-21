Ma è nudo Fuori dal Coro immagini grottesche e preoccupanti | si fa trovare così

Una nuova puntata si è concentrata su alcuni orrori ed è andata in scena a Fuori dal coro su Rete 4, con Mario Giordano che ha mandato i suoi inviati in giro per l’Italia a raccontare un faccia a faccia serrato con la piccola e grande criminalità quotidiana. Un viaggio televisivo che, puntata dopo puntata, costruisce un racconto cupo fatto di violenze, illegalità diffuse e tensioni sociali, spesso al limite dell’immaginazione e talvolta anche oltre. Il primo collegamento arriva da Catania, ma la sensazione è che potrebbe trattarsi di qualunque periferia italiana, da Roma a Milano, passando per città di provincia in Campania, Emilia Romagna o Veneto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Maurizio Falco si dimette. Insultò la giornalista di “Fuori dal Coro”

Leggi anche: “Fuori dal coro”, la giornalista insultata dal commissario di governo, scoppia il caos

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il problema dei nudi di Grok non è stato risolto; Il re è nudo…; Ex-Gkn, parte il crowdfunding da 2 milioni per la fabbrica recuperata; Senza rete Cloudflare non ha tutte le colpe, ma è la conferma che sul web l’Europa ha già perso.

Gira nudo in strada tra le persone: "Situazione fuori controllo" https://ebx.sh/gBXnuM facebook

Il neofascismo si combatte (anche) leggendo. Smascherandolo e mettendolo a nudo. Siamo alla quinta edizione (e andiamo a passi svelti verso la sesta)! Non ho più parole per ringraziarvi Più CasaPound prova a boicottarlo e più "Il libro segreto di Casa x.com