MA Atessa i sindacati | Perdita commesse per il Messico a rischio lavoratori interinali

I sindacati di Atessa segnalano una perdita di commesse destinata al Messico, con conseguente rischio per i lavoratori interinali dell’azienda metalmeccanica MA. L'incontro di ieri a Roma ha messo in evidenza le preoccupazioni riguardo alla stabilità occupazionale e alle future prospettive dello stabilimento, che si occupa di stampaggio e assemblaggio di componenti automobilistici. La situazione richiede attenzione e un confronto continuo tra le parti coinvolte.

Si è svolto ieri, 20 gennaio, a Roma, l'incontro sulla situazione dell'azienda metalmeccanica MA, specializzata nello stampaggio e assemblaggio di componenti per l'industria automobilistica che ha due stabilimenti ad Atessa. La direzione ha presentato ai sindacati Fim, Fiom, Uilm, Uglm, Fismic.

