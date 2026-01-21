M5s | Sugli Ncc competenza alle Regioni e tassametro fiscale per i taxi

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato un provvedimento che trasferisce alle Regioni la competenza sulla regolamentazione delle licenze Ncc, responsabilità finora dei Comuni. Inoltre, viene proposta l’introduzione di un tassametro fiscale per i taxi, per garantire maggiore trasparenza e uniformità nel settore. La misura mira a migliorare la gestione e la qualità dei servizi di trasporto su strada, assicurando regolamentazioni più efficaci e condivise a livello regionale.

Trasferimento dai Comuni alle Regioni della competenza a regolamentare rilascio e gestione delle licenze per il servizio Ncc (Noleggio con conducente), e introduzione del tassametro fiscale per il servizio taxi. Sono questi i capisaldi della proposta di legge targata Movimento 5 Stelle per aggiornare in maniera sostanziale la legge quadro per gli trasporto pubblico non di linea n. 211992, considerata “ormai obsoleta”. A fronte del caos normativo degli ultimi anni che ha alimentato lo scontro tra operatori taxi e Ncc, la nostra proposta rappresenta un “atto di coraggio”, un “tentativo di scontentare un po’ tutti”, che ha l’obiettivo di rivedere la “datata” legge di settore, ha spiegato il primo firmatario e capogruppo M5s in commissione Trasporti, Antonino Iaria, presentando la Pdl AC 2665 ieri alla Camera. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - M5s: «Sugli Ncc competenza alle Regioni e tassametro fiscale per i taxi» Leggi anche: Il governo è diviso sui taxi, la sfida di Azione: "Introduciamo il tassametro fiscale" Leggi anche: Ncc, la sentenza della Consulta: “Vincoli sproporzionati, non è competenza statale” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Su Ncc competenza alle Regioni: la proposta M5s. Per i taxi spunta il tassametro fiscaaleL’idea di assegnare la competenza sulle licenze Ncc alle Autonomie, punto forte della Pdl Iaria segna una sostanziale e inedita convergenza con la proposta di legge AC 2455 dell’azzurro Andrea Caroppo ... msn.com NCC, la Consulta boccia le norme del Governo: Limiti assurdi e fuori competenzaNon rientra nelle prerogative dello Stato emanare provvedimenti che impongano obblighi o restrizioni agli operatori del servizio di noleggio con conducente (Ncc), quando tali misure perseguano, con ... affaritaliani.it La sentenza della Corte Costituzionale sul fine vita non è una notizia per la Toscana, ma per il Paese. La Consulta ha chiarito che l’impianto della legge regionale è legittimo e rientra nella competenza delle Regioni in materia di tutela della salute. Da anni la - facebook.com facebook

