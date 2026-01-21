Lutto in Brianza scomparso Alberto Fulgione

Il 20 gennaio si è spento Alberto Fulgione, attuale presidente di Cem Ambiente Spa ed ex sindaco di Liscate, nel Milanese. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e per il settore ambientale. La sua figura è stata un punto di riferimento per molti, e il suo contributo sarà ricordato nel tempo.

È venuto a mancare nella serata di ieri, 20 gennaio, Alberto Fulgione attuale presidente di Cem Ambiente Spa ed ex sindaco di Liscate, nel Milanese. 60 anni, era malato da tempo. Fulgione era diventato nel 2022 presidente del Consorzio che gestisce il servizio rifiuti anche in Brianza.

