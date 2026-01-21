La Corte di Svezia ha annunciato la scomparsa della principessa Désirée, sorella del Re Carlo XVI Gustavo, avvenuta all’età di 87 anni nella sua residenza di Koberg, Västergötland. La Baronessa Silfverschiöld era una figura rispettata all’interno della famiglia reale svedese. Questa perdita segna la fine di un’epoca per la monarchia svedese, lasciando un vuoto tra coloro che hanno conosciuto e apprezzato la principessa Désirée.

La Corte di Svezia piange la scomparsa della principessa Désirée, sorella del Re Carlo XVI Gustavo. La Baronessa Silfverschiöld è morta all’età di 87 anni nella sua residenza al castello di Koberg, nel Västergötland, Chi era la Principessa Désirée di Svezia. In seguito alla scomparsa della Principessa Désirée, il Re Carlo XVI Gustavo ha diramato un comunicato ufficiale: “Con grande tristezza ho appreso della morte di mia sorella, la principessa Désirée. I ricordi affettuosi legate alla casa della famiglia di Silfverschiöld rimarranno sempre nel cuore. La mia famiglia ed io esprimiamo le nostre condoglianze ai figli della principessa e alle loro famiglie”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lutto alla Corte di Svezia, chi era la Principessa Désirée

Morta la principessa Désirée di Svezia, sorella di Re Carlo XVI Gustavo di SveziaÈ deceduta all’età di 87 anni la principessa Désirée di Svezia, Baronessa Silfverschiöld.

