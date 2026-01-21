L' uragano Harry minaccia un' anziana intrappolata in casa ad Acireale vicino Catania il salvataggio

Durante il passaggio dell'uragano Harry ad Acireale, vicino a Catania, le forze dell'ordine e i soccorritori sono intervenuti per assistere anziani e persone fragili, tra cui una donna intrappolata in casa. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza delle persone più vulnerabili, mentre le autorità monitorano la situazione per prevenire ulteriori rischi. L'attenzione resta alta sulla gestione delle emergenze causate dal ciclone.

Decine di interventi per assistenza e sicurezza: questo il riassunto delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato durante le giornate segnate dal ciclone “Harry” nel territorio catanese. Gli agenti sono stati impegnati senza sosta per fronteggiare le emergenze causate dal maltempo, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili come anziani e cittadini bloccati nelle proprie abitazioni a causa di allagamenti e infiltrazioni d’acqua. Anziani soccorsi per il ciclone Harry Le operazioni di soccorso si sono svolte sia a Catania che in provincia, coinvolgendo numerose località della costa e dell’entroterra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

