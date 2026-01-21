Lupi in Liguria | Popolazione raddoppiata piano di gestione risale a dieci anni fa

Recentemente, la popolazione di lupi in Liguria si è raddoppiata, con un piano di gestione risalente a dieci anni fa. Durante l'ultima seduta del consiglio regionale, Katia Piccardo del Partito Democratico ha chiesto di rafforzare il nucleo di vigilanza e di adottare un nuovo piano nazionale per la gestione dei lupi, al fine di garantire un equilibrio tra tutela della fauna e sicurezza.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.