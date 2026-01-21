Lupi in Liguria | Popolazione raddoppiata piano di gestione risale a dieci anni fa
Recentemente, la popolazione di lupi in Liguria si è raddoppiata, con un piano di gestione risalente a dieci anni fa. Durante l'ultima seduta del consiglio regionale, Katia Piccardo del Partito Democratico ha chiesto di rafforzare il nucleo di vigilanza e di adottare un nuovo piano nazionale per la gestione dei lupi, al fine di garantire un equilibrio tra tutela della fauna e sicurezza.
Nell'ultima seduta del consiglio regionale Katia Piccardo (Partito Democratico) ha presentato un'interrogazione per chiedere alla Giunta di potenziare l’organico del nucleo di vigilanza faunistico-ambientale e di approvare al più presto un nuovo piano d'azione nazionale per la gestione del lupo.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Lupi, l'assessore Mammi: "Piano di gestione nazionale fermo da oltre 20 anni, servono nuovi strumenti"L’assessore Mammi sottolinea che il piano di gestione nazionale dei lupi è fermo da oltre vent’anni, rendendo necessari nuovi strumenti per affrontare l’aumento degli avvistamenti.
Leggi anche: Censis, Firenze si spopola: meno 7% di abitanti in dieci anni. Aumenta la popolazione a Prato (più 3,8%)
l'accoppiamento dei lupi, le immagini dalle fototrappole in Liguria facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.